智冠旗下藍新科技攜手台新銀 首推網路商店外幣收單服務

智冠集團 (5478-TW) 看準跨境電商與數位內容需求，旗下金融科技事業藍新科技今 (28) 日宣布，與台新銀行強強聯手，共同為網路商店提供信用卡外幣收單服務，讓外國消費者在台灣網路商店消費時，可選擇母國幣別付款，來減少匯率變動風險，更能有效協助商店拓展全球客源，且降低商店交易風險。

智冠集團財管中心總經理鍾興博指出，台灣擁有成熟的電商環境與創意產品，海外市場成長潛力十分可觀，這次藍新金流平台攜手台新銀行，開通信用卡外幣收單，可方便使用者以母國貨幣進行結單，免除事後等待換算匯率的過程，也加速商務消費者向自身公司請款作業程序。

藍新與台新銀行攜手推出的網路商店信用卡外幣收單服務，目前已提供港幣、韓圜、日圓、新幣、馬幣、泰銖、美元、歐元、英鎊、澳幣等，超過 40 種貨幣轉換服務，有網路外幣收單服務需求的網路商店，可透過藍新金流服務平台提出申請，最快 2 個工作天內，即可開通外幣收單服務。

智冠集團旗下金融科技事業群佈局第三方支付多年，今年線上代收規模有機會上看 500 億元，在線上代收服務取得一定規模下，今年將著眼於線下多元支付整合系統，預計第 2 季可望有量販店商家採用，透過線上線下支付雙頭並進，今年營收可望明顯攀揚，並朝損平邁進。