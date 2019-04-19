〈任天堂進中國〉Switch將首度進軍中國市場 旺宏營運加溫可期

任天堂 Switch 遊戲機傳出將首度進軍中國市場販售，由騰訊科技代理，任天堂並預計 6 月在美國洛杉磯 E3 電玩展上發表 2 款新機，可望於第 3 季正式開賣，而旺宏 (2337-TW) 去年下半年受到任天堂拉貨動能不如預期影響，庫存水位偏高，今年庫存去化壓力預期將獲紓解，營運可望同步加溫。

旺宏去年第 4 季雖適逢 ROM 出貨旺季，但由於去年下半年起受到美中貿易戰影響，市場充滿不確定性，客戶因此縮手，拉貨動能趨緩，使旺宏旺季不旺。

受到任天堂去年下半年需求不如預期影響，旺宏去年底庫存水位由第 3 季的 171.6 億元，增加至 179.49 億元，為近年來相對較高水位，其中，ROM 存貨占比為 6 成，其餘 4 成中，NOR Flash 與 NAND Flash 各半，並先行提列存貨損失 4.3 億元，若後續存貨售出會再回沖。

旺宏總經理盧志遠先前表示，存貨較健康的水位約在 70 至 100 億元間，雖然目前處於較高水位，但會充分滿足客戶需求，今年將積極處理存貨。

旺宏董事長吳敏求也說，從歷史經驗來看，任天堂對銷售量的預測都蠻準確的，並不擔心庫存去化問題。而任天堂今年可望進軍全球最大的遊戲市場中國，也將為相關供應鏈營運大添柴火，旺宏的庫存去化壓力也將獲紓解。