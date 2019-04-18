歐元區4月PMI初值直逼2014以來最低水準 歐元兌美元走貶

IHS Markit 今 (18) 日公布歐元區 4 月採購經理人指數 (PMI) 初值，綜合 PMI 為 51.3，雖高於榮估值，但未及預期 (51.8)；IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，本月 PMI 表現，直逼 2014 年以來最低水準；該消息發布後，歐元兌美元走貶。

台北時間週四晚間 6 點 28 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.38%，至 1.1252。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，歐股漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.21%，德國 DAX 指數上漲 0.51 %，法國 CAC 指數上漲 0.26%，英國 FTSE 指數下跌 0.18%。

IHS Markit 數據顯示，歐元區 4 月綜合 PMI 初值 51.3，低於預期 (51.8)；製造業 PMI 初值 47.8，為近 9 個月來首度上升，但低於榮估值，且未及預期 (48)；服務業 PMI 初值 52.5，為近 3 個月新低，不如預期 (53.1)。

Chris Williamson 指出，第 2 季伊始，歐元區經濟表現，就令人失望，PMI 初值直逼 2014 年以來的最低水準，該數據使人們對經濟未能反彈的擔憂加劇。

Williamson 說，調查顯示，歐元區季度國內生產毛額 (GDP) 年增率，已放緩至略低於 0.2%，德國的情況，也與之相似，法國和其他國家，則接近停滯。

歐洲央行 (ECB) 於 4 月利率決策會議中決議，維持三大基準利率不變，符合市場預期；ECB 聲明指出，2019 年，利率將維持在當前水平，並確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 總裁德拉吉當時表示，經濟數據顯示，歐元區經濟成長趨緩，且地緣政治、保護主義，都對經濟信心造成打擊，「充分的貨幣刺激，有其必要性。」