〈仁寶攻智慧醫療〉佈局健康醫療事業 目標未來2-3年完成

仁寶電腦 (2324-TW) 今 (18) 日宣布，預計投入 6000 萬資本額，成立新創公司「宏智生醫科技」，據悉，未來仁寶將取得宏智生醫 7 成持股，剩下 3 成則由北科大研發團隊掌握，不過仁寶出資全額，也代表仁寶是花 1800 萬元，向北科大買下相關研發技術；總經理翁宗斌也預期，智慧醫療目前仍處於投資與布局階段，預期最快未來 2-3 年，可以完成相關布局。

仁寶近年跨足智慧醫療產業，加上北科大感測器技術，共推 AI 腦波輔助系統，宏智生醫負責人，也是仁寶總經理翁宗斌，他表示，憂鬱症沒有科學工具判斷，這次與北科大合作推出腦波 AI 技術，就是希望能協助醫生做更精準的判斷，目前採行腦波應用的主要在睡眠市場。

翁宗斌表示，智慧醫療市場目前仍處投資與布局階段，希望未來 2 到 3 年內，可以完成生物醫療科技布局。

北科大副研發長劉益宏教授團隊也現場展示 AI 腦波輔助系統的應用。劉益宏表示，大腦中樞控制人類情緒、記憶、活動等，根據一份研究，重度憂鬱症患者的大腦記憶體中樞海馬迴，體積比正常人萎縮 20% 到 30%，因此許多憂鬱症患者最顯著的症狀就是記憶力衰退，透過腦波的感測，就能發現腦波的變化，進而協助醫生做出診斷，希望能在 2020 年底前完成試營運。