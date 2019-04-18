【撰文／王榮旭】

美、中貿易戰趨向談和，美股漲回去年高點，費半指數領先突破去年高點，半導體是電子產業最上游，股價似乎已經透露電子景氣回溫訊息，全球晶圓代工龍頭台積電 3 月營收明顯回升，Q1 應該是谷底，華為釋出大量新款手機晶片外，華為正進行 5G 系統建置，旗下 IC 設計大廠海思在台積電投片積極，高通、Intel、聯發科等 5G 相關晶片也是一觸即發，5G 成為今、明年電子成長動能趨勢確立，散熱模組、光通訊、PCB 材料及網通設備等受惠 5G 商機，是今年電子股多頭主流，走勢有如去年漲價族群翻版，5G 基地台或手機散熱需求遠大於 4G，散熱族群前景看好，雙鴻 (3324) 及泰碩 (3338) 上月營收同創新高，雙鴻 Q1 單季營收 24.5 億元創新高外，季增 15％，年增達 39％，單季 EPS 挑戰 2 元，上半年淡季業績都能創高，下半年旺季更是非同小可，估計全年 EPS9-10 元，拼散熱獲利王，股價已漲到 140 幾元，本益比在同族群中不偏低，投信 Q1 小賣 237 張，到 4 月又開始大量買進 4000 多張，融資大減 1500 張，融券大增 2000 多張，換句話說，籌碼從一般投資人流向投信法人手中，後續是否再醞釀一波軋空行情？

金像電低基期 + 低本益比

今年來我在專欄陸續分析看好銅箔基板廠聯茂 (6213)、台光電(2383) 及台燿 (6274)，最近股價仍不斷創今年高點，估計 Q2 開始 5G 基站布建將帶動高頻材料出貨增溫，PCB 股王臻鼎(4958) 除已小量生產 COF 基板，搶食 COF 基板缺貨大餅外，MPI 或 LCP 的 5G 天線軟板皆已到位出貨，股價搭上 5G 特快車，最近頻創波段新高，原本股價只有 20 幾元的欣興 (3037)，最近大漲到 38 元，也是受惠 5G 佈建導致 ABF 載板供不應求，估計今年 EPS 從去年的 1.15 元提升到 1.5∼2 元，本益比升到 20∼25 倍，將帶動同族群比價，前期分析看好基地台 PCB 大廠先豐(5349)，估計今年 EPS 約 1.5 元，本益比與也是高於 20 倍，但基期相對偏低，通訊用 PCB 板大廠金像電(2368) 已成功卡位 5G 市場，5G 基地台 400G Switch 用板今年可望大量出貨，估計今年 EPS 約 1.3 元，本益比約 10∼11 倍，低於同業，今年還沒漲到，本月投信悄悄佈局，值得留意。

來源：《萬寶週刊》 1329 期

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