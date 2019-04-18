台表科：切入新思供應鏈

【撰文／陳子榕】

台表科 (6278) 為 SMT 製程專業廠，在 PCBA 與 EMS 業界有「小鴻海」之稱，歷年主要為全球一線面板廠客戶服務，台表科也配合大陸面板客戶在西安布局發展，至於配合車載面板代工方面則由合肥廠支應。台表科歷經營運體質調整、人民幣兌美元貶值的匯損壓力，並在 2018 年實施擴充產能計畫，主要將 2017 年原先總生產線 160 條以外，在去年於大陸擴充 10 條至 15 條產線，同時印度自有五條 SMT 產線則採生產去瓶頸作業。

台表科大陸新產能在 2018 年到位後，配合市場需求，公司規劃 2019 年將在印度擴產，依據客戶訂單需求預計再增加三至五條線。台表科近二年已訂下整體恢復成長的方向，包含車用車載、物聯網、通訊模組目前發展按原先計畫進行。台表科近年看好終端應用主要是配合相關機上盒 (STB)/OTTBox、電視應用新品以及車用與物聯網相關模組、通訊模組等應用為主，以及切入新思(Synaptics) 相關的指紋辨識模組 NB 應用。

台表科受惠三星 A 系列新品

三星 A 系列新機具四大亮點，電池容量大、三鏡頭、全螢幕及快充功能。全螢幕設計受惠股有 COF 基板廠易華電及驅動 IC 封測廠頎邦，後鏡頭訂單主要由大立光拿下，鋰電池模組廠新普、順達等。由於三星 A 系列屬中低階價位，銷售狀況應會比 S10 系列還要好，率先開賣的三星 S10 系列，憑著產品差異化優勢，預購需求優於預期，尤其大陸市場反應比預期好，亦較 S9 系列增加三至四成，連帶提振非蘋陣營信心，台表科相較其他相關三星概念股的位置仍低，股價可望具比價空間。

台表科公佈 2018 年財報，累計營收 306 億 3408 萬 8000 元，營業毛利 33 億 7779 萬 8000 元，毛利率 11.03％，營業淨利 15 億 5675 萬 9000 元，營益率 5.08％，稅前盈餘 12 億 6588 萬元，本期淨利 7 億 5567 萬 5000 元，合併稅後盈餘 7 億 8500 萬 3000 元，年增率 1.82％，EPS 2.68 元。配發股利：現金 1.3 元。

來源：《萬寶週刊》 1329 期

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