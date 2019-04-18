低本益比、高殖利率股

【撰文／黃清照】

近期正逢美國超級財報周，美國經濟動能回升以及中國政府加大政策刺激力道，緩和市場對經濟衰退的擔憂，加上主要央行態度轉向鴿派，國際股市投資氣氛持續向好，美股 4/5 創下波段新高 26487 後維持高檔震盪，上證指數於 4/8 創下 32882 點新高隨即進入整理，市場傳出 MSCI 指數公司預計將「MSCI 全中國指數」轉換為「MSCI 中國全股票指數」的時間推遲至 11 月 26 日，16 日有點利空出盡的味道，大漲 2.39％來到 3253 點即將創高，另外恆生指數也創下波段新高 30280 點，而我們台股表現亮眼呈現驚驚漲態勢，16 日收盤 10927 點距離萬一百點不到，我認為股市將會呈現高檔震盪，個股輪漲態勢，而漲多的個股勢必修正，輪到低基期的新主流出現，矽晶圓、被動元件、汽電零等族群表現。前幾期推薦的業成 (6456) 創下波段新高 131 元，三月公布營收表現亮眼，投資人千萬別錯過。本期推薦的是低基期、高殖利率股奇力新(2456)，三月營收表現亮眼，股價強勢突破整理區間，庫存供應鏈去化之不利因素已逐漸減緩。

奇力新併購效應浮現

第 1 季營收創歷年同期新高，3 月合併營收 12.72 億元，月增 27.4％，比去年同期 11.52 億元，年成長 10.3％，累計今年前 3 月自結合併營收 36.98 億元，較去年同期 30.81 億元成長 20.2％。

來源：《萬寶週刊》 1329 期

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