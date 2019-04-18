10檔Q1營收成長超過一倍

【撰文／蔡明彰】

現階段台股選股聚焦 Q1 財報，財報優預期且股價便宜，具備這二大條件的焦點股可望脫穎而出。目前已知所有上市櫃公司 Q1 營收，但 EPS 及毛利率必須等到 5 月中旬才知曉。

由於股價一向提前反應，高 EPS 成長股恐現在股價就會漲，說不定完整 Q1 財報公告後股價反而下跌。

有個方法可以領先別人掌握 Q1 高 EPS 成長股，從 Q1 營收找出年增率大幅躍升者，十之八九就是高 EPS 成長股。

我列舉 Q 1 營收年增逾 1 0 0 ％ 個股， 傳奇 (4994)336％、新鉅科 (3630)275％、凱美 (5317)191％、台蠟 (1742)182％、晶彩科 (3535)154％、晶心科 (6533)126％、漢唐 (2404)125％、易華電 (6552)108％、百和 KY(8404)105％、合勤控 (3704)100％等 10 檔。

新鉅科神話

這當中以新鉅科的股價波動最大，知名外資分析師出具報告，傳出打入神盾、匯頂的屏下指紋辨識商機，今年營收倍數成長且 EPS 上看 9 元。新鉅科去年 EPS 虧損 1.96 元，今年轉盈無疑但居然 9 元匪夷所思。股價從去年 10 月低點 48.15 元開始大漲，今年 3 月創 120 元高點，大漲 149％，自然引來眾多空單，軋空之餘即便該公司公告今年前 2 月稅後淨利 3500 萬元，EPS 0.22 元，依然撐住百元價位。從新鉅科 Q1 營收年成長高達 275％來看，今年 EPS 應會大幅跳升，9 元太誇張但 4~5 元有機會。不過 Q1 單季 EPS 應無市場傳聞的 1 元，財報公布後股價將會有一次向下修正，75~80 元的 15~16 倍本益比是下次進場點。

晶彩科、易華電大波動

晶彩科也反應 Q1 財報，自結 2 月 EPS 0.92 元後股價大幅上漲，從 3 月初 17.7 元漲到 37.25 元，1 個月飆升 1 倍。主因去年 AOI 檢測設備龍頭由田 (3455) 收購晶彩科，晶彩科得以打入大陸面板廠供應鏈，今年 EPS 估計從去年的 1 元成長到 3 元。

若晶彩科今年 EPS 果真 3 元水準，現在 30 餘元的本益比 11 倍並不貴，但最大股東由田卻意外公告處分晶彩科 530 萬股，占持股 25％，將使晶彩科未來陷入整理。

易華電情況雷同晶彩科，受惠新款智慧手機改採窄邊框、全螢幕設計，帶動面板驅動 IC 封裝自玻璃覆晶 (COG) 轉向薄膜覆晶(COF)，去年由虧轉盈 EPS 2.2 元，市場認為今年倍數成長估 5 元。

來源：《萬寶週刊》 1329 期

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