

◆盤勢分析

1. 受惠於經濟數據佳與科技股高通延續前一日強勢，帶領美股開高震盪，終場四大指數漲跌幅互見，漲跌幅介於 - 0.25%~+1.56%。其中，高通上漲 12.25%，Intel 上漲 3.26%、台積電 ADR 上漲 3.14% 與 Apple 上漲 1.95% 表現最佳。台指期近月夜盤上漲 0.21%，收在 11,015 點。

2. 周三台股在 2330 台積電、2317 鴻海等個股上揚帶動早盤小幅跳空高開，盤中傳出郭台銘有意角逐總統大位，鴻海集團相關個股拉升，配合尾盤期貨結算指數衝高突破 11,000 點，終場加權略有回落收在 10,997.26 點，上漲 69.41 點，漲幅 0.64%。預期今天大盤開高機率大，盤中觀察今日稍後即將招開法法台積電走勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收紅 K 棒，盤中再創 11,016.92 點波段新高價。

(2) 量能：成交量快速擴增至 1673.12 億元，後續上漲仍需維持 1400 億元成交量能為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高，型態仍有利多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 111.84 億元；外資 + 94.24 億元、投信 - 46.2 萬元、自營 + 17.6 億元。

4.OTC 指數早盤開高後，狹幅橫盤震盪，終場收 143.49 點，上漲 0.53%，目前短線上方壓力為 145 點整數關卡，下方支撐為 140 點。

5.PCB：類股維持強勢，漲勢持續擴延，上游 CCL 三雄 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電股價全數波段創高，新兵 6672 騰輝電子 - KY 首日上漲超過 55%；玻纖布 5370 建榮股價量出漲停。8046 南電、3037 欣興高檔震盪；3189 景碩受惠 APPLE 與高通和解，股價爆料拉出長紅；4927 泰鼎 - KY 尾盤收高。

6. 散熱模組：周三類股仍為盤面資金焦點，6230 超眾收盤上漲超過 7%，3017 奇鋐、3324 雙鴻盤中再創波段高，3338 泰碩尾盤量出走高，整理散熱族群個股輪流創高。

7. 被動元件：2492 華新科股價緩步推升，周三創波段新高，2327 國巨轉強；二線廠商 2456 奇力新、6155 鈞寶轉強，後續盤勢若能維持強勢，被動元件有望走出補漲行情。

8. 集團股：郭台銘有意加入總統大選，2317 鴻海、3481 群創、2354 鴻準上漲慶賀；華新集團 2344 華邦電、5469 瀚宇博、6116 彩晶周三股價表現亮眼。

9. 高通概念股 嗨起來：高通（Qualcomm）與蘋果上演世紀大和解，高通概念股嗨起來！雙方宣布撤銷全球所有進行中的專利訴訟，激勵高通 16 日股價飆漲 23％，創近 20 年來最佳單日表現；台灣半導體族群 17 日亦勁揚 1.46％，供應鏈紛紛走強表態。業界預期高通後續將會成為蘋果 5G 數據機晶片獨家供應商，對於 2330 台積電、3711 日月光投控、2449 京元電、3529 力旺、6643M31 等台灣高通供應鏈將是一大利多，今天留意台積電盤後法說結論。

10. 淡季不淡 先豐 3 月營收雙升：利基型 PCB 廠商 5349 先豐受惠 5G 題材和車用電子助攻，淡季仍繳出營收雙升的亮眼表現，3 月營收 7.37 億元，月增 32.9％，年增 13％，單月營收創下近 33 個月新高，累計前三月營收達 20.2 億元，同步改寫歷史次高紀錄。市場預期汽車板需求明確以及高階產品比重持續提升，加上下半年還有 5G 商機，後市看漲可期，建議偏多操作。

