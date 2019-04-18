【馮冠華專欄】炒股不炒市，留意電池、面板、手機設備及半導體板塊

4 月 18 日推介 - 華虹半導體（1347）

1）上日港股市況總結：恆指週三窄幅上落，指數早段曾下跌至 30004 點（下跌 126 點），但在上證尾市回升下，最終以 30125 點收市，下跌 5 點。成交金額按日持平在 1043 億。滬深港通總成交額按日上升約 1% 至 143 億，流向仍是淨流入，金額約減半至 5.6 億。北向又轉向為淨流出，金額約人民幣 18.8 億。藍籌 21 升 24 跌 5 持平。



板塊方面，汽車、汽車零部件、汽車經銷商股因政策消息而大漲，內銀、豬肉、資源、半導體股也普遍造好。另外，郭台銘參選總統，富智康 （2038) 及鴻騰 （6088) 急升。做空方面，佔大市成交回落至 14.1%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 33:67，重貨區方面，熊證不變在 30500-30549，牛證重貨區上移至 29600-29649。

簡評：雖然中國第一季 GDP 略勝預期，但對昨天的中港股市刺激有限，反而熱錢瘋狂買入鴻海系及突有政策出台的汽車相關股。筆者看見前天的教育股大漲，在昨天早報已建議留意汽車、家電及內房股；想不到汽車及家電政策的征求意見稿出台的時間那麼巧合。



市場熱錢充裕，大盤在長假期前又缺乏方向，這類單日狂漲已不覺驚訝。從昨天的成交量和走勢推斷，恆指仍是頗被動地跟著上證而行；上證不破 3300 點，恆指亦難似有明顯突破。給點時間吧，消化後再上比不停的攀升會更健康。至於今天，估計是再窄幅波動，炒股不炒市。

前天走勢強勁的教育股，昨天走勢已個別發展，不難想像昨天大升的汽車相關股，也有機會在今天有同類走勢。比較而言，新能源汽車龍頭比亞迪（1211）和在上週五獲大股東增持的吉利（175）（見點 3）應會有較多支持。家電股（如創維（751）、TCL 電子（1070）、海信（921）、海爾（1169）及小米（1810）等）昨天的反應較弱，莫非是征求意見稿中提及的 13% 補貼（人民幣 800 元上限）不是那麼吸引？又或是汽車那邊太誘人？筆者昨天看到小米推出新彩電產品，TCL 也在近日減價，市場對價格戰的憂慮不可輕視。征求意見稿中也提及 5G 手機，若讀者欲尋短多機會，結合昨天的走勢，筆者建議可留意電池、面板、手機設備及半導體板塊。提供贛鋒鋰業 （1772）、信利（732）、舜宇（2382）及華虹（1347）給參考。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週三小幅下跌，當中道指下跌 3 點，標指和納指則分別下跌 0.23% 及 0.05%。十年期債息見 2.594%。美滙指數最新報 97.02，紐約期油最新報 63.71 美元。港股 ADR 下跌 61 點，相當於恆指 30063 點水平。恆指期貨夜市收報 30109 點，下跌 50 點並低水 16 點。

3）個股訊息：六福（590）及周大福（1929）公佈截至今年 3 月底止第四財季營運數據。六福整體同店增長按年跌 6%，較第三財季跌 10% 有所收窄；周大福內地及港澳同店銷售按年則分別升 9% 及 1%。（蘋果日報）

中國鐵塔（788）公布，今年首季盈利 12.84 億元（人民幣，下同），按年增長 2.38 倍。EBITDA 為 135.9 億元，按年升 34.16%。（信報）

李寧（2331）公布，截至今年 3 月底止首季，整個平台之同店銷售，按年錄得 10% 至 20% 中段增長。（信報）

中國平安保險（2318）公布，今年首 3 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 2742.69 億元（人民幣，下同），按年上升 8.42%。（信報）

吉利汽車（175）獲母公司浙江吉利控股集團斥資約 9.7 億元增持，持股比例由原來的 44.93% 升至 45.54%。港交所權益披露顯示，吉利集團上週五於場內以每股平均價 17.62 元，買入共 5503 萬股吉利汽車股份。（信報）

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