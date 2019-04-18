中研院偕中央大學 以冷凍電顯技術探討酶學研究

中央研究院冷凍電子顯微鏡中心日前與國立中央大學合作，以原子級解析度分析出酵素的蛋白質構造，發展出國際上第一篇利用高解析度冷凍電顯結構來明確探討酶學的文章研究，成果將有助於透過基因工程，生產更多生質燃料，為科學界注入新一波成長動能。

本次研究成果主要由國立中央大學生命科學系陳青諭助理教授，以及冷凍電顯中心主持人中研院生化所特聘研究員蔡明道院士共同合作完成，論文已在 4 月 17 日刊載於《美國化學學會期刊》(Journal of the American Chemical Society)。

蔡院士指出，不同於過去必須先將蛋白質結晶，再以 X 光繞射成像進行觀察，如今已能透過電子顯微鏡提高解析度到原子等級，幫助研究員將蛋白質結構看的更清楚，以便進行更深入的研究。

此外，研究也發現 KARI 酵素可助於生產生質燃料的關鍵特性。本次研究透過冷凍電顯技術，發現 KARI 酵素對輔酶的雙重特異性，打破過去酵素與輔酶之間「 一個鎖孔一把鑰匙」的關係，幫助基因工程學家進一步掌握酵素的特性，可望發展出高度的工業應用價值。

冷凍電顯技術讓生物分子結構能夠以高解析度呈現，在 2017 年獲得諾貝爾化學獎殊榮，為科學界帶來重要突破。2018 年，中研院和台灣蛋白質計畫合購高解析度冷凍電子顯微鏡，同時成立「中央研究院電子顯微鏡中心 (ASCEM)」，積極進行酶學相關研究。目前有近 70 個研究計畫在冷凍電顯中心運作。