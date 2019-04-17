【富蘭克林】定期定額分散時點佈局，股價漲多才進場也無虞

今年以來全球金融市場呈現百花齊放格局，新興市場在中國股市大漲帶動下創下兩年來最佳第一季漲勢，美股 S&P 500 指數距離去年九月的歷史高點價位更僅一步之遙，不過甫經歷去年度高度震盪的市場環境，面對現階段驚驚漲的市場表現，也令不少較為謹慎的投資人卻步不前，擔憂可能為佈局在相對高點。富蘭克林證券投顧建議，投資人可利用取定期定額投資策略因應現階段的投資環境，定期定額因為分散進場佈局的時間點，因此帶有平均投資成本的魔力，讓投資人即便是在高檔開始進場投資，也能不須過度擔憂投資成果陷入負報酬的窘境。

富蘭克林證券投顧試算，某投資人欲開展為期一年的定期定額投資計劃，其選擇一檔產品在其公開發行首日面額為 10 元時，開始每月固定投資 100 元。在該投資人開始投資的第三個月價格甚至上漲了三成來到 13 元，然而後續因金融風暴影響，該產品價格一路下跌，原先 10 元的淨值在第 7~9 個月時僅剩 2 元，跌幅達 80%，後來雖然淨值有所提升，但在該投資人為期一年的定期定額計劃結束時，淨值僅回升至 6 元、僅回升至最初投資時的六成。

定期定額成功的關鍵：「選對趨勢」、「贖回時點」、「扣到低點」，「初始進場時間點」的重要性低

不過先不用急著去同情這位投資人，因為他為期兩年的投資並未虧損，恰恰相反，投資報酬率居然高達近 40%。因為在扣款的過程中，基金淨值愈低，同樣投資金額所能獲得的單位數愈多，因而在買入的總單位數中，低價單位數的比例會大於高價單位數，因此平均成本得以降低，而在歷經兩年的持續投資後，王先生的平均每單位成本僅約 4.32 元，不但低於起始投資的淨值 10 元，也低於投資結束時的淨值 6 元！

從投資時機而言，該投資人真是選了一個奇差無比的時點開始進場，然而由於堅持定期定額投資，在股市下跌時以較低之成本快速累積部位，因而一旦股市回揚，即便沒有回升至投資起始時的價位，仍然為其創造了可觀報酬。富蘭克林證券投顧說明，此案例可以清楚觀察到採用定期定額投資策略，三大要訣「選對趨勢」、「贖回時點」、「扣到低點」的重要性，更重要的是可以觀察到定期定額因為分散佈局進場時點，因此能夠平均整個投資計畫的成本，讓「初始進場時間點」的重要性大大降低。

建立簡單的投資規則，隨著時間經過演繹淬鍊，成效自然出現

富蘭克林證券投顧表示，處於現階段市場高檔、未來波動程度勢必加大的環境下，投資人保持審慎之餘也應秉持樂觀態度，定期定額長期投資仍是提高理財致勝率的兩大鐵律。展望多數新興國家成長動能皆優於成熟國家，政策改革步伐也都在軌道之上，尤其新興國家公債較高殖利率水準的優勢可望吸引資金青睞，建議可以側重新興市場的全球債券型基金或新興當地貨幣債券型基金作為核心配置，掌握當地改革、高債息及匯兌收益空間，股市部分則建議以亞洲中小型股票基金為佈局重點，著眼亞洲高成長趨勢與中小型股茁壯擴張至大型股之資本利得空間，科技、生技等產業型基金，雖波動程度相對較大但長期趨勢仍樂觀，投資人若可拉長投資期間仍值持續定期定額配置。

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