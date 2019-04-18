【統一投信】全球經理人續作多科技成長股

美銀美林新公布 4 月份全球基金經理調查結果，本月投資人最擁擠（最喜愛) 的前三大交易，「作空歐股」依然蟬聯第一，「作多 FAANG+BAT」則自上月的第三名前進至第二名，顯示看好買進美中大型科技股的力道持續，「作多美元」與「作多美國公債」則分排名第三與第四。統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，此結果意味著，現階段投資人以增持成長股為追求收益的重要切點，但同時間亦保有一定程度的風險意識，美股在謹慎中逐步墊高，對投資人而言，是中性偏多的理想情境。

「FAANG+BAT」指的是美國五大科技新創公司：臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），以及中國三大科技網路龍頭：百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）。

袁永騰指出，美中貿易戰持續降溫，美國經濟數據表現大致持穩，中國近日公布的 3 月經濟數據出現回暖跡象，全球暫無系統性風險，衡量市場恐慌情緒的 VIX 指數下降至 12.18，為近半年來低點，同時間，美股標普 500 指數也持續走揚，由於美國聯準會明確的鴿派態度，加上全球主要央行持續寬鬆資金，將成為支撐科技成長股的最大有利因素，未來一個月，個股將隨著財報發布，在評價面上會有相對應的調整。

美股陸續公布第一季財報，FAANG+BAT 所代表的八家網路科技公司，目前僅網飛已於 17 日公布，數據顯示第一季業績表現亮麗，新增付費訂閱人數及獲利皆優於分析師預期，但對第二季財測則是保守下修，由於網飛今年來股價已飆漲逾 3 成，財報公布後股價順勢回吐了部份漲幅，但跌幅不大。據彭博彙整，在美國上市的重量級科技股公布第一季財報時間，多集中在 4 月 25 日至 5 月 16 日。

（本文提及個股僅供說明之用，並無推薦之意）

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