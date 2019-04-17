外資大賣逾千張 雅茗-KY竟爆大量攻上漲停 股價後市值得留意

雅茗 - KY(2726) 今日盤中爆出 1429 張大量，帶動股價自平盤附近急拉至漲停 69.30 元作收，創下近 8 個月以來的高點，量能則是 2017 年 5 月底以來的大量，根據櫃買中心統計顯示，今天雅茗 - KY 的量能主要來自外資賣超 1186 張所致，但儘管外資大幅賣超，股價卻攻上漲停，顯示自外資手中拋出籌碼的流向值得玩味，雅茗 - KY 股價後市宜密切留意。 在主力品牌「快樂檸檬」門店持續升級下，雅茗 - KY 第一季營收創下同期新高紀錄，而隨第二季進入手搖飲旺季，營收有望持續成長。雅茗 - KY 表示，預計將於 4 月中下旬更換夏季菜單，屆時有望刺激營收成長力道，而今年在門店調整下，第一季獲利將大幅優於去年同期表現。

雅茗 - KY 提到，「快樂檸檬」目前持續進行門店升級，升級後門店的同比營收都有顯著成長，平均較同期成長達二成以上，目標今年更新門店佔比將達三成以上。

而提到今年的展店計畫，雅茗 - KY 指出，今年第一季開設新門店達 66 家、淨增加營運門店數則為 31 家，預計今年開店數將來到 300-350 家，開店火力將集中在下半年；而在海外部分，除了與日本京王集團將持續擴大合作外，也有計畫進軍印尼、越南等地，持續拓展海外佈局。