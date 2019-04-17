海洋風電第二階段120MW預計年底完工 上緯投控供應葉片樹脂

上緯投控 (3708) 負責開發海洋風電，第二階段風力發電機為西門子歌美颯之 6MW 機組，風機葉片每支長 75 公尺，總計 20 座風機之葉片、塔架及機艙罩將於第二季陸續抵台，首批抵台葉片中已採用國產化樹脂製造，係由海洋風電股東之一－上緯製造並並供應給西門子歌美颯。上緯投控具有國際風電大廠葉片材料供應商、離岸風電開發商雙重角色，西門子歌美颯為全球離岸風電機組主要供應商之一，上緯投控積極爭取與其合作，成為亞洲地區之風電材料供應商。



上緯投控在離岸風電發展主要獲利來源有三大塊：風場開發運維管理收入、風機葉片樹脂供貨銷售，以及參股風場分潤，手中有海洋風電、海能風電兩座風場建置，海洋風電第一階段 2 部各為 4MW 風機已於前年商轉，第二階段 20 部 6MW 風機，合計 120MW 皆採用西門子歌美颯風機，預計今年底商轉，風機葉片樹脂採用上緯產品，落實供應鏈國產化目標。