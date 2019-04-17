上奇子公司昕奇通過ISO 27001資安認證 持續擴展全球市場

上奇 (6123) 宣布獨資子公司昕奇 (GCS) 於今年通過國際 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證，將提供更安全、完善、全面的次世代託管服務、物聯網商業解決方案、DevOps、雲端搬遷服務，增加客戶資訊安全上的保障及信心。昕奇表示，身為 AWS 的 APN 進階諮詢合作夥伴(AWS Advance Consulting Partner)，必須以專業的亞馬遜 AWS 技術服務及符合國際安全認證的標準，對企業用戶規劃客製化解決方案；不僅是顧問諮詢、資訊安全監控等多項雲端服務解決方案，更提供完善的 IaaS 及 SaaS 等一站式雲端服務，協助客戶全方位管理雲端系統。



上奇指出，昕奇提供之技術和服務符合國際認證的安全標準，服務版圖囊括全球各大企業，日商 AsukaBook Asia、宸曜科技、隆中網絡、BoniO Inc. 等海內外公司皆為其客戶，未來將持續致力於拓展全球市場，為跨界、跨區域之企業提供強大後援。



此外，上奇 3 月營收 4.13 億元，年增 26.88%；累計第一季營收 10.65 億元，年增 23.4%。上奇發言人魏茂發表示，3 月在各事業群均有不錯的營收表現，其中，企業用戶事業群表現較為亮麗，另多元變動數位印刷事業群亦有數位印刷設備專案營收部分認列；第一季在雲服務事業 (SaaS 及 IaaS) 耕耘成效逐步發酵，在港、台兩地之經常性收入穩健貢獻，企業用戶市場也有相當的成長空間，數位印刷設備專案養成與成長未來性可期。