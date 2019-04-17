紐約匯市—美數據正面 支撐美元小漲 歐元、英鎊下滑

週二 (16 日) 交易，在一份美國經濟報告公布後，美元兌主要競爭貨幣英鎊和歐元些微走強。

美國公布，3 月工業生產下降 0.1%，經濟學家先前估計上升 0.1%。與此同時，全美住房建築商協會 (NAHB) 週二公布 4 月份的信心指數上升 1 點至 63，根據 Econoday 調查，符合預期。

外匯分析師表示，從全球股指同步上升可得知，風險資產的胃口增加，但因脫歐發展未朗而令人擔憂，牽制美元走勢，雖然上漲但漲幅不大。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 97.04。

報導指出，消息人士透露 ECB 決策者認為銀行的經濟預測太樂觀，因為中國成長疲弱且貿易緊張局勢仍在，消息傳出後歐元因應走跌。

歐元兌美元最終自前一日的 1.1304 美元下降至 1.1301 美元。

上週政策會議上，決策制定者中「重要少數」懷疑下半年能長期成長復甦的預期，有些甚至質疑 ECB 的估計模式準確性，因為 ECB 素來有下修的漫長歷史經驗。

紐約 Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，這又是另一種鴿派做法，「我認為他們在對抗歐元走強，這是他們剩下少數幾招了。」

週四預計公布的歐洲製造業和服務業採購經理人指數 (PMI)，將會受到密切關注，因為交易者正尋找該地區成長改善的跡象。

英鎊兌美元下跌 0.3%，自 1.13097 美元下降至 1.3061 美元，係因英媒指出，梅伊背負新壓力，必須在 5 月 22 日歐洲國會選舉之前，盡速提出英國脫歐替代方案。

向前展望，貨幣交易者正在等待中國公布 GDP 報告，因期間包含中美貿易戰以及中國當局採用刺激措施以舒緩劇烈的週期下行。中國 GDP 報告可能是貨幣走勢的催化劑，如果中國經濟持續疲弱，可能會引發一連串擔憂並激發全球成長擔憂。

但在該 GDP 報告週三公布前，中國房市傳正面數據，令人相信中國 GDP 仍有強勁潛力。根據美媒報導，中國 70 大城市的平均新房價 3 月份上升 0.6%，高於 2 月份 0.5% 的升幅。

人民幣兌美元持平，1 美元兌 6.7116 人民幣，前一日匯價在 6.7087 人民幣，變化不到 0.1%。

澳洲央行 (RBA) 表示，如果通膨留滯低檔且失業率攀升，那麼降息是「適當的」，澳元早盤走疲，但爾後拉回持平。