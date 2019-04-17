恩智浦宣布投資中國自駕車 攻陸汽車雷達市場

前身為飛利浦半導體的荷蘭晶電大廠恩智浦 (NXPI-US)，周三表示，已投資一家中國專研發自駕汽車公司：南京隼眼電子科技 (Hawkeye Technology Co Ltd)，希望藉此拓展在中國汽車雷達市場的業績。

隼眼電子科技，在 2015 年成立，是一家在中國科技部、教育部和江蘇省政府共同支持建設的網路通訊基地。

目前公司與南京東南大學合作，專門研究車載毫米雷達技術，主要用於汽車自動安全駕駛系統。

恩智浦在一份聲明中表示，他們與隼眼簽署了一項合約，根據該合約，隼眼電子科技將提供其在 77Ghz 車用前視防撞雷達方面的專業知識，該技術通過使車輛識別車禍時的碰撞情況，提高汽車安全性，

該協議的財務條款尚未披露。

通過合作，兩家公司將為中國汽車市場創建基於恩智浦的參考設計。

恩智浦總裁 Kurt Sievers 在一份聲明中表示，「與隼眼的合作證明了恩智浦看好中國市場的信心以及我們決定不斷投資中國的決心」

據 Simply WALL.st 網站分析，恩智浦在過去十二個月的營業現金流量有 44 億美元，導致期現金到期債務比達到 59%。

恩智浦目前維持了一個穩定水平流動的資產，目前的比率為 1.54 倍。對於一般半導體公司來說，這是一個合理的比例，因為有足夠的現金緩衝而沒有在低迴報投資中持有太多資金。