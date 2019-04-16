世界鋼協下修今年全球用鋼需求至年增1.3% 明年估年增1%

世界鋼鐵協會 (WSA)16 日發布最新的全球鋼鐵短期展望 (SRO)，下修今年全球鋼鐵需求，由去年 10 月預估的年增 1.4% ，調降至年增 1.3%，來到 17.35 億噸，明年則估將年增 1%，達 17.52 億噸，WSA 表示，全球用鋼需求預計將繼續增長，但隨著經濟放緩，成長幅度也將收斂。

WSA 指出，今明 2 年全球鋼鐵需求預計將繼續增長，但隨著全球經濟放緩，以及許多地區的貿易政策、政治局勢的不確定性，導致投資可能會放緩，對預測構成下行風險，而去年全球鋼鐵需求年增 2.1%。

已開發國在貿易活動放緩下，去年用鋼需強成長大幅放緩，今年成長更可能由正轉負，年減 0.3%，明年將進一步擴大至年減 0.7%，至於除中國外的，發展中國家，今、明用鋼需求估年增 2.9% 和 4.6%。

不過中國在政策刺激刺激下，今年需求可望維持強勁，但不過明年將出現輕微萎縮，主要是政策的刺激效應將會消退。

美國則在財政刺激和貨幣政策的減弱，經濟成長將放緩，因此，預計建築和製造業增長將放緩，石油和天然氣勘探投資也將衰退，預計基礎設施支出不會增加。

至於，歐盟也面臨不斷惡化的貿易環境，和英國退歐的不確定性。預計整體鋼鐵需求成長將放緩，不過在貿易局室好轉下，明年鋼鐵需求可望有所改善。

另外，日本則因建設放緩和出口減速，今明 2 年的鋼鐵需求可能略有收縮，韓國也因造船和汽車二大行業需求減少，今年鋼鐵需求將繼續下滑，要到明年才會出現溫和復甦。