和泰車攻高級車租借版圖 LEXUS訂閱式租賃服務上線

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 轉投資和運租車運用集團資源，今 (16) 日宣布推出「LEXUS Select + 訂閱式租賃服務」，在國內首創高級車訂閱式服務，持續在租車市場中穩居服務創新的領頭羊。

和泰車說明，歐美國家已於 2016 年開創了嶄新的租賃模式，各大車廠相繼推出讓客戶依需求選擇合適車型、並定期替換車輛的訂閱服務，掀起對傳統用車思維的革新。

依 Frost & Sullivan 調查報告顯示，訂閱式租賃至 2025 年預估將突破汽車銷售市場的 10%。

看準此趨勢，和運租車首創國內高級車市的租賃服務─「LEXUS Select + 訂閱式租賃服務」，訂閱期間為期 3 年，每年可選擇 IS300 豪華版或 ES200 豪華版新車一台。

和運說明，與同車型傳統的租賃方案相比，「LEXUS Select + 訂閱式租賃服務」在相近的月付金額下，擁有靈活資金運用、輕鬆車輛管理 (含乙式保險、年度牌燃稅費、定期保養維修、維修代步車輛)、專屬管家服務等優點，還能依據各式用車需求進行車型的調整。

和運近年來看好以租代買的共享消費觀念興起，積極推動相關服務，除了此次的「LEXUS Select + 訂閱式租賃服務」，日前也全新推出「iRent 24 小時自助租車」，甚至與光陽結盟，導入電動機車租借。