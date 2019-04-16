三大美妝平台大整併 網家詹宏志領軍打國際盃

看好全球美妝市場成長潛力，86 小舖、UNT 和 PayEasy 旗下 BeautyMaker、BeautyEasy 共四大美妝品牌，在網家 (8044-TW) 董事長詹宏志出面整合下，今 (16) 日宣布合併為一家公司，新公司預計 6 月營運，但仍維持各品牌獨立經營，未來目標是集結更多的美妝電商，成為台灣的美麗產業旗艦公司。

對於消費者而言，在多品牌整合後，除了可一站購足各式美妝產品，大部份訂單，將可實現 24 小時快速到貨，較目前的物流速度大幅提升。

據了解，新公司預計於 6 月開始營運，將由詹宏志擔任董事長、86 小舖 / UNT 董事長林明哲擔任總經理，將建立完善的快速到貨物流系統，加強數據分析、流量挹注，以及新引進零售技術支援。

詹宏志指出，新公司成立後，目標集結更多台灣品牌商加入，成立美妝市集，合力打國際盃，看好的是中國大陸，以及華人聚集的東南亞市場如新加坡、馬來西亞和越南等地。

除了這四大通路和品牌加入，PChome 集團和台灣最大新零售系統供應商 17Life，也將以策略聯盟的角色深度參與這次整合，引進 PChome 集團資源，同時採用 17Life 技術支援。

過去幾年台灣美妝電商因市場淺碟、且經濟規模不足的問題，業者經營相當辛苦，不過詹宏志認為，這反而是一個契機，透過適當整合，讓美妝電商的人才匯集、資源共享，並降低成本，此次成立全新公司，為美妝電商搭建一個更大的舞台，也更有能力打區域競賽

網家說明，在此合作的參與中，會提供電商所需要的組織型建置，包括物流、金流、流量、數據；而作為 86 小舖與 UNT 主要股東的華威創投參與其中，也使台灣電商產業培養具備與資本市場對話的能力。