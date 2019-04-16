【華冠投顧】盤後分析：軋空外太空

劉彥良 分析師

進入融券強制回補高峰期，理應持續下滑的融券餘額，卻在近兩日逆勢大增近 9 萬張，也讓軋空力道重新增強，推升指數再創新高 10927。

盤面上最明顯的軋空股就是泰碩 (3338)，融券餘額在 3/28 降到 0 之後，到昨天為止又暴增到 5863 張，目前券資比高達 55%，推升指數自 3/28 飆漲 61%。其他高券資比的線型強勢股還有玉晶光(3406)、動力 - KY(6591) 和同致 (3552) 等等，空軍要特別小心。

今天帶動指數最大的功臣就是鴻海集團，因為郭台銘董事長鬆口幾天內會決定是否參加明年總統大選，這對政治界和企業界都是一枚震撼彈，無論最後郭董是否參選並成功奪下大位，子弟兵都是先漲再說，其中又以 5G 相關的亞太電 (3682)、建漢(3062) 和台揚 (2314) 攻上漲停表現最為領先。

不過題材虧題材，還是要有良好的基本面才能推升指數持續向上，3 月營收成長股致振 (3466) 在連續三天攻上漲停後，今天盤中再大漲 8%。收盤雖收斂漲勢，但第一季財報可期加上波段主力尚未出脫，故我認為投資朋友不必預設高點，持有者可續抱，空手者則等量縮拉回測 5 日線再找進場點。

至於泰鼎 - KY(427)，則是創高後小幅拉回不到 1%，昨天外資大買加上投信持續加碼，故偏多看法不變，後勢仍有高點可期。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。