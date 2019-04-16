【運達投顧】全球資金大比拼，台股強電子弱金融



上週在美國超級財報週前夕，台北股市呈現小漲小跌格局，整體仍是觀望氣氛，多空都沒有太多動作，而週五美國兩大銀行財報數字出來，獲利皆優於預期，富國銀行第 1 季營收雖然小幅衰減，但盈餘與摩根大通一樣呈現正成長，推估下周公布財報的高盛、花旗集團等，數字也同樣不會令市場失望。

受到美股基本面的振奮，台股今天再下一城，持續往高點邁進，整體的指標超買狀況下，主要就是由資金面在引領盤勢，近期火熱的 "散戶指標" 仍在負 2 萬多口，VIX 也來到前波段的低點，所以現在台股完全適合投資人進場嗎?

上一週的幾篇文章，黃紫東分析師都提醒投資人要注意一個消息面，對股民影響頗深，這個是台股獨有的狀況，就是近四年連續發放現金股利的國泰人壽與中國人壽，今年將首度中斷，主要是由於去年的匯損造成的，截至目前為止，亦只有合庫一家宣佈發放 2.08 億的股利，所以勢必會影響市場資金的後續佈局方向，近期的金融族群，果然就是相對偏弱，還是建議短線上避開為宜。

對於習慣站在多方的投資人而言，即使多方盤還是要有居高思危的心態，這一段適合採用貼著盤面操作的方式，也可以找尋幾檔非主流的個股短線進出，像是盟立 (2464)、零壹 (3029)，適時找點切入，一有風吹草動就先拔檔，務必保留手中部份現金，等待後面最好的佈局點出現。

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

