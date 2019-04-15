被動元件加持 天正去年每股大賺逾9元 今年毛利、獲利挑戰維持高檔

天正國際 (6654) 去年在被動元件機台出貨暢旺下，獲利大幅成長 1.6 倍，EPS 來到 9.13 元新高紀錄，財務長郭彥甫今日於櫃買中心業績發表會中表示，今年被動元件市況雖不如去年，但隨機台單價提高及自動化設備出貨成長下，毛利率有望挑戰四成水準，力拼維持去年獲利表現。天正去年獲利 2.57 億元，年增 162.27%，毛利率 35.87%，營益率 27.99%，EPS 9.13 元。經董事會通過擬每股配息 5.5 元、配股 0.5 元。3 月營收 5953 萬元，月增 13.44%，年減 14.02%，第一季營收 1.58 億元，年減 17%。



郭彥甫提到，去年第三季被動元件機台交期約 6-9 個月，今年交期則回到 3 個月的正常水準，訂單能見度約到第二季，但為提升機台速度，公司於 2017 年起零組件由台製改為日製，機台單價也陸續提升，帶動毛利率成長。



而除被動元件外，郭彥甫指出，去年被動元件營收占比從高峰時期的 77-78% 降至 75%，自動化設備則提升至 21-22%，包含 mini LED 等機台皆於今年第一季有小量出貨，由於目前包含 LED、二極體及半導體設備皆有產品待客戶認證通過，通過後營收則可有明顯挹注，樂觀看待今年自動化設備營收占比能夠超過去年比例。