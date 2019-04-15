報復性關稅未除 美國農民憂：產品銷售表現恐比貿易戰前更糟糕

根據《彭博社》報導，雖然美國財政部長梅努欽日前宣稱，美中貿易談判已接近「最後一輪」，且協議內容可望「遠超過」以往敦促中國對美開放市場的努力；然而，美國農民仍擔憂，在報復性關稅未除的情況下，農產品銷售表現，恐較貿易戰前更差。

在前幾輪談判過程中，陸續傳出中國願意增加購買美國黃豆、豬肉的消息；對此，西北園藝委員會 (Northwest Horticultural Council) 主席 Mark Powers 直言，相較於櫻桃、梨子、蘋果，「顯然，優先事項在其他方面，我們很失望。」

報導稱，美國總統川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止；在此情況下，就算中國承諾加碼購買某些美國農產品，仍會維持對美國商品的報復性關稅，作為與美方抗衡的籌碼。

不少美國農民認為，當前的經濟壓力，是 20 世紀 80 年代農業危機以來最大的，農產品利潤持續萎縮，2018 年豐收的玉米、黃豆，價格暴跌，較 2013 年大幅下滑約 40%。

Powers 表示，若中國願意加碼購買黃豆，能否把對美國櫻桃、蘋果施加的懲罰性關稅一併取消？他強調，中國一直是美國櫻桃的主要市場，去年受貿易戰影響，美國櫻桃的銷售額，大減逾 4 成。

兩名不具名農業團體代表說，美國政府官員對他們說，就算遭遇反對意見，華府當局還是會維持對中國的關稅措施。

知情人士透露，對於取消報復性關稅一事，雙方尚未取得共識，此事可能會成為貿易談判中，最後解決的幾個問題之一。