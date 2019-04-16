紐約匯市—市場聚焦歐洲製造業數據 美元穩定

週一 (15 日) 交易，美元兌歐元匯率持平，投資者聚焦週四將公布的歐洲製造業數據，以期判斷該地區的成長是否有改善。

紐約 TD 證券的資深外匯分析師 Mazen Issa 表示，「全球該部分惡化的速度已經開始下降，我認為投資者在等待更明確的『我們已熬過最糟階段』之跡象。」

若歐洲數據改善，可望支撐風險胃口並推升股市價格，但這反而是美元利空，因為投資者會追求其他更高收益率的機會。

Issa 表示，「美元顯示出與美股和其他各地股價相關的強勁關聯，到非美資產市場開始表現的環境... 我們可能看到美元技術性走低。」

雖然風險胃口擴大時，美元傾向表現不佳，但週五數據顯示，上一週投機者推高其淨多頭美元部位到 2015 年 12 月以來最高水準，此間交易員仍做空歐元。

週五數據顯示，中國 3 月份出口回彈，而新銀行貸款上升超過預期，這也有助於提振風險情緒。

投資者也聚焦中美貿易談判，兩國之間任何協議都可能會推動全球成長。美財長努欽 (Steven Mnuchin) 週六表示，美中貿易協議將「遠超越」先前中國開放市場給美國企業的努力，他希望雙方「接近談判的最後階段。」

兩名討論的參與者透露，美國談判代表要求中國削減工業補助的態度放軟，作為貿易協議的條件，此前該要求遭到北京當局強力抵制，但這也顯示美國退讓了一些核心貿易談判目標。

經濟數據方面，紐約 Fed 的帝國州製造業指數自 3 月份觸及的近 2 年低點 3.7 回彈至 10.1，高於經濟學家先前預期的 10。

ICE 美元指數大致持平在 96.94。