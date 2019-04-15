昆山奇材合資方來函奪經營權 誠美材4月26日改選董事化僵局

誠美材 (4960) 經營問題一波接一波，昨 (14) 日公告接獲大陸合資股東來函通知，倘若經營權糾紛未得有效地解決，將行使對昆山之奇美公司經營管理權；對此，誠美材指出，昆山奇材公司章程所載，公司最高經營管理決策單位為董事會，4 月 26 日股東會將改選董事，以解決經營糾紛。誠美材公告指出，接獲合資股東亭林 (昆山) 智能製造產業投資合夥企業 (有限合夥) 和浙江任遠進出口有限公司來函通知並稱，母公司誠美材發生糾紛，實質上影響昆山之奇美公司營運活動，根據 2019 年第一次董事會決議，如糾紛未得有效解決，由杭州錦江集團行使對昆山之奇美公司經營管理權等。



誠美材表示，根據昆山之奇美公司之公司章程規定，最高經營管理決策單位為董事會，修改章程案必須經由董事會五席董事全數同意方得以修改，董事組織未異動的前提下，經營運作無任何影響。



目前昆山奇材五席董事當中，兩席為杭州錦江集團派任，兩席來自誠美材，分別是何昭陽、陳俊雄，還有一席獨立董事。董事會並沒有修改公司章程，經營管理決策不受影響。