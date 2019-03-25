元大證高層人事異動 董座由元大金總經理申鼎籛兼任

元大金 (2885-TW) 旗下元大證券今 (25) 日公告高層人事異動，原任董事長賀鳴珩因擔任券商公會理事長事務繁重，內部經衡量後轉任副董事長，董事長職務由元大金控總經理申鼎籛兼任。

元大金控說明，申鼎籛於證券業服務逾 40 年，長期領導元大證券業務成長，此次回任董事長，將充分貫徹發揮集團綜效的經營目標。

元大證去年稅後純益 88.88 億元，年增 8.8%，每股純益 (EPS) 1.64 元，創歷史新高，穩坐證券業龍頭寶座。

在賀鳴珩任內，已完成多項海外併購案，在東北亞版圖方面，成功收購韓國東洋證券，以一年的時間迅速轉虧為盈，並讓元大躋身南韓前十大券商之列；在東南亞市場則成功進入越南、併購印尼券商，更在泰國市場迅速擴張，已成為泰國前十大券商。

元大證強調，目前海外業務占比重達 20%，除了持續作為國內證券業龍頭，未來將持續深化海外獲利表現，而賀鳴珩轉任副董事長後，有更大空間投入券商公會事務。

申鼎籛早在 2012 年，就曾擔任元大寶來證券董事長，順利完成兩大公司整併要務，未來持續發揮集團成長獲利的主要引擎角色。

展望後市，元大金說明，未來證券海外業務比重目標可逐年增加，採取穩健不躁進的原則，而銀行已穩居第 7 名，與證券持續作為兩大金控主力，至於人壽，成長表現可期，雖規模不大但資產品質非常好。