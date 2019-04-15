本週操盤筆記 (0415-0419)

1. 中國 Q1 公布 GDP 數據：

週三 (17 日) 中國將公布 Q1 GDP 數據，市場預期，中國 Q1 GDP 年增率為 6.3%，低於前值 6.4%，雖然 Q1 涵蓋了農曆春節的季節性因素，但中國估計仍是尚未脫離經濟下行之趨勢。

市場經濟學家分析，雖然中國 3 月製造業 PMI 出現反彈，但僅是單月之表現，事實上 1 月與 2 月的中國經濟景氣皆是相當低迷，估計整體 Q1 GDP 之表現亦是不容樂觀。

而隨著貿易戰美、中雙方可望進一步達成共識，再加上中國多項基礎建設與人行的貨幣寬鬆支撐，市場經濟學家亦正關注本週將公布的中國社融規模、社會零售品消費等數據，是否提供中國經濟在 Q2 逐漸觸底的訊號。

2. Fed 公布經濟褐皮書：

本週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 將公布經濟褐皮書，進一步揭露美國 12 間分行的地區經濟狀況與景氣前景，此前一份 Fed 經濟褐皮書顯示，美國經濟正在出現高位放緩之訊號，但通膨仍保持在溫和成長的路徑之上。

美國經濟在 3 月份出現轉好，如 3 月非農就業人數 19.6 萬人即優於市場預期的 17.5 萬人，進一步抑制了經濟衰退的隱憂，但值得注意的是，若統計 1 至 3 月的 Q1 數據來看，美國 Q1 非農就業人數平均增長僅 18 萬人，是低於 2018 年月均 22.3 萬人。

市場經濟學家表示，3 月非農數據與 Fed 的鴿派態度已進一步壓抑住美債殖利率曲線的倒掛現象，估計目前的經濟狀況正與 Fed 所預期的「軟著陸」情景相符。

3. 南韓央行 4 月利率會議：

南韓央行將於本週四 (18 日) 召開利率會議，伴隨著南韓 3 月出口增速連續第四個月呈現下滑，且 3 月通膨率亦刷下近 3 年低點，市場預期南韓央行將可能於本週宣布「降息」，以支撐疲軟的南韓經濟。

今年以來，韓圜幾乎是亞洲地區表現最差的貨幣，ING 集團經濟學家認為，當前南韓許多經濟數據都低於市場預期，再加上 Fed 的鴿派態度，可能會讓南韓央行決定降息。

4. 美股財報發布，關注高盛、Netflix：

本週美股財報季多間華爾街投行將揭露財報，如花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 等都將公布上季財報，而另外道瓊成分股聯合健康 (UNH-US)、FAANG 之一的 Netflix (NFLX-US) 亦將公布上季財報。

對於本週財報，市場雙雙關注高盛與摩根士丹利的 FICC 部門表現，上一季高盛 FICC 部門是出現大幅衰退，而摩根士丹利 FICC 部門中的債券交易，收入更是年增大跌 30%，在華爾街六大投行內敬陪末座。

而另一華爾街熱門股 Netflix，市場分析師則預期 Netflix 的美國新增用戶數成長率可能放緩，因為當前 Netflix 在美國市場的滲透率已相當高，估計將出現成長滯礙之現象。

展望 Netflix 後市，市場關注 Netflix 的國際市場營收增長率是否可望持續走高，因自去年 Q2 起，事實上 Netflix 的國際營收成長率已超過美國國內，故未來 Netflix 的成長引擎將需要倚靠歐美市場以外的用戶成長。