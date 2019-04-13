二疊紀盆地火燙！雪佛龍擬330億美元吞下Anadarko  市場揣測Exxon動向

雪佛龍 (CVX-US) 計畫以 330 億美元、股票 75% 並現金 25% 的條件收購石油公司 Anadarko Petroleum，這將擴大雪佛龍在美國頁岩油產區二疊紀盆地 (Permian Basin) 的強勢地位，引發市場揣測勁敵 Exxon Mobil (XOM-US)和其他大型石油公司會不會也跟進推出高額交易。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Welles Fitzpatrick 報告指出，這場交易可能是一連串交易的開端，因為各企業會為了回應投資者對規模經濟的渴望而跟進交易，大致上來說，這對能源探勘生產公司來說是利多消息，該產業其他公司可能也會被重新評估。

Tortoise Capital Advisors 資產組合經理人 Robert Thummel 的觀點也一樣，認為這場併購交易只是能源產業併購潮的開端，因為大型公司會尋求擴大他們頁岩領域、增加探鑽地點並降低營運成本的機會。

「收購獨立石油和天然氣頁岩油生產商，這是實現此目的的康莊大道。」

摩根士丹利分析師 Devin McDermott 在 4 月 1 日追蹤報導雪佛龍時就指出，Anadarko (APC-US) 是雪佛龍收購的強大選擇，同一份報告，他認為 Pioneer Natural Resources (PXD-US) 是 Exxon (XOM-US) 很棒的收購標的，因為他們在德州和新墨西哥的二疊紀地區擁有土地，Exxon 和雪佛龍均在該處建有大型營運點，也計畫未來幾年大幅提高石油和天然氣的產量。

Exxon 未立即回覆置評請求。

Anadarko 一直是美國各家能源公司競相收購的香餑餑，雪佛龍的收購計畫公布後，《CNBC》便報導 Occidental Petroleum (OXY-US) 向 Anadarko 開出競購價每股 70 美元，並提供比雪佛龍更多的現金。

但 Anadarko 週五暴漲 32%，目前股價 61.78 美元，低於雪佛龍的報價，根據雪佛龍週四的收盤價計算，其價值為 65 美元，因此華爾街似乎不認為會有更高的報價。

Occidental 未立即回覆置評請求。

雪佛龍週五股價收低約 5%，反映出套利者買進 Anadarko 並賣空雪佛龍的壓力，同時華爾街可能也對雪佛龍大幅溢價收購 Anadarko 有些失望，因為雪佛龍已經在二疊紀盆地佔有主宰地位，也計畫到 2020 年代初期產量提高到每日 90 萬桶。

然而，《巴倫》認為這對雪佛龍來說，還是一項很好的交易，雪佛龍也是《巴倫》的股票首選之一，因為這場交易不僅能擴大雪佛龍在二疊紀盆地的領域，也可以接觸到 Anadarko 很有潛力的 Mozambique 離岸天然氣項目。

這場交易帶動與二疊紀盆地有接觸的能源公司週五股價漲勢， Pioneer Natural Resources 大漲 11.5%、Concho Resources (CXO-US) 上漲 8.8%、 Cimarex Energy (XEC-US) 上漲 5.4%、Diamondback Energy (FANG-US) 上漲 6.4%。

Exxon 近年來沒有任何大型併購交易，而是大幅增加資本支出至每年 300 億美元以上，因該公司認為圭亞那、巴布新幾內亞和其他關鍵能源開發地區的商機史上難見。