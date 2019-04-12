台股本周高檔震盪 上市公司總市值達32兆

台股本週在權值股撐盤下，持續在高檔震盪整理，加權指數收在 10,805.30 點，較上週上漲 100.92 點、漲幅約為 0.94%，上市公司總市值仍站穩 32 兆，較上週增加 2,969.97 億元、增幅 0.92%。

根據證券交易所統計，台灣 50 指數收盤為 8,117.25 點、週漲 114.14 點、漲幅約 1.43%，寶島股價週漲 101.27 點、漲幅 0.82%。

產業別指數方面，以電子類指數漲幅 4.38% 居冠，玻璃陶瓷類指數跌幅 5.33% 為最大，未含金融類指數上漲 98.21 點、漲幅 1.09%，未含電子類指數上漲 23.54 點、漲幅 0.16%，未含金融電子類指數上漲 25.85 點、漲幅 0.20%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為 6914.52 億元, 全體上市股票成交金額為 6241.79 億元，股票成交量週轉率為 1.80%。

各產業上市股票成交金額前三名分別為，電子零組件類 1358.88 億元、占全體上市股票交易金額 21.77%，半導體類 1240.27 億元、占全體上市股票交易金額 19.87%，光電類 984.58 億元、占全體上市股票交易金額 15.77%。

另外，成交量週轉率前三名產業為，電子零組件類 8.63%、資訊服務類 5.72%、光電類 4.62%。

證交所累計今年年初開盤迄今共 62 個交易日, 集中市場總成交金額為 6.94 兆元，市場日平均成交金額為 1120.77 億元，股票成交量週轉率為 17.95%，股票日平均成交量週轉率為 0.29%。