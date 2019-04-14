〈觀察〉長照扣除額勢在必行 如何兼顧平衡將成立法最大挑戰

原本暫緩研議的長照扣除額突然敗部復活，財政部預計 18 日呈報行政院院會討論，並力拚今年底前完成三讀，明年報稅時可適用上路，但仍有部分問題待解，包括居家照護或聘請外籍看護者，少了支出單據證明該如何認定？以及相關配套是否恐造成稅損進一步擴大。

距離明年 1 月總統大選只剩不到 10 個月，原本暫緩研議的長照扣除額，此刻突然復活，且力拚年底完成三讀，明年報稅適用，難免引發外界質疑，政府是否趕在選前釋放政策利多，但撇開是否為外界質疑的選舉政策利多不提，在高齡化社會下，長照確實有其迫切性，但政府更該思考，該怎麼做才能維持財政穩定平衡，又能滿足長照政策美意。

根據財政部規劃，目前長照扣除額將增列排富條款，並採核實扣除，舉凡是政府機關認可的照護機構，或是聘僱合法長期的看護工的相關照護費用，都可憑單據申請列舉長照扣除額，每人每年上限為 12 萬元。

然而，長期照護形式廣泛，因此有另一種輿論認為，若是選擇居家自行照護或是透過私人仲介聘僱外籍看護，這些人雖然同樣長照需求，但偏偏少了支出單據證明，如果採取核實扣除，恐怕享受不到長照省稅的政策福利，因而主張長照扣除額應採資格認定。

以目前政府規劃核實扣除，每人每年扣除額 12 萬估算，預估約有 35 萬人可望受惠，每年稅損粗估約 60 億元；但若採取資格認定的定額扣除，雖然可讓更多需要長期照護者受惠，但相對的就更需要嚴控額度，避免稅損擴大，影響財政健全。

由於財政部去年推出稅制優化，提高標準、薪資、幼兒與身心障礙等四大扣除額，原本財政部規劃，等今年 5 月綜所稅申報後視情況在考慮是否推出長照扣除額，如今看來長照扣除額勢在必行，政府要如何兼顧照顧多數與財政穩定，將成立法最大挑戰。