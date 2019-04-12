橋椿金屬獲核准 將投資16億元於中科擴廠並設組裝線

繼自行車大廠巨大 (9921-TW) 決定在台灣中部地區投資 50 億元之後，全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商橋椿 (2062-TW) 今 (12) 日獲經濟部投資台灣事務所核准投資 16 億元，在中科廠區增建廠房及自動倉儲，以擴充產線及與組裝線，將可新增本國就業人數約 100 人。

而橋椿金屬主管則指出，此一投資擴大生產、組裝線計畫，將尋求政府在貸款上的協助。

經濟部投資台灣事務今日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」第 12 次聯審會議，並核准了橋椿金屬的此一投資案。

經濟部指出，橋椿金屬是全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商，可說是台灣傳統產業轉型升級典範之一。橋椿金屬版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，營運總部及生產研發中心位於台中市，並中國大陸廣東省擁有 2 處生產基地，北美及歐洲前 5 大水龍頭品牌客戶市占率超過 60%。

橋椿金屬早在 4 年前即砸鉅資導入智慧製造產線，以高度自動化作為未來 10 年全球化發展策略。受中美貿易戰影響，決定投資 16 億元，在中科廠區增建廠房及自動倉儲以擴充產線及與組裝線，將可新增本國就業人數約 100 人。

至於獲得核准的自行車廠巨大，董事長杜綉珍指出，巨大於台中市大甲、中科園區投資研發及營運總部，將在今年第 4 季陸續遷入。

而巨大執行長劉湧昌指出，台灣中部地區 50 億元的新投資案，主要投資設立研發及營運總部，並設現代化的自動化物流中心，不僅要在產品的創新上勝出，也要在製程上創新。