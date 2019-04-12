台股盤後—賣壓出籠指數走疲 驚險守住10800點 周線翻紅

台股今 (12) 日早盤在股王大立光與鴻海同步走揚下，以紅盤開出，惟開盤不久大立光便由紅翻黑，大盤受賣壓出籠影響下殺，金融權值股僅富邦金力守平盤，傳產權值股雖有台塑化、中華電與統一維持盤上，仍無力撐盤，指數開高震盪走低，惟午盤後跌幅逐漸收斂，終場小跌 3.47 點、以 10805.3 點作收，成功守住 10800 點關卡，成交量 1193.19 億元，周線成功翻紅。

台股今日上市類股中，僅其電、其他、食品、油燃、網通、電纜、運輸、鋼鐵、電設、電子指數收紅，其餘指數均收黑，表現最強勢的為漲幅 1.95% 的其電指數，表現最弱勢的則為跌幅約 5% 的玻璃指數。

櫃買市場今日開高走低，盤中由紅翻黑，終場下跌 1.12 點，以 140.78 點作收，成交量約 348.8 億元。上櫃指數部分，除遊戲、化工、鋼鐵、營建指數收紅外，其餘指數均收黑，表現最強勢的為漲幅逾 0.8% 的遊戲指數，跌幅最重的則為下跌 1.78% 的半導體族群。

電子三雄方面，台積電今日在平盤上下震盪，終場拉回平盤，以 252 元作收，失守 5 日線。鴻海維持昨日強勁走勢，同樣為三雄中表現最強勢，早盤跳空開高後走高，終場上漲 3.22%，來到 86.5 元，創近 10 個月新高價；股王大立光以紅盤開出後，不久便由紅翻黑，且跌幅持續擴大，終場下跌 1.92%，以 4600 點作收，繼昨日失守 5 日線後，今再跌破 10 日線與月線。

5G 概念股持續成為盤面焦點，散熱族群今日表現相對強勁，由奇鋐大漲逾 8% 領軍族群走強，泰碩漲幅 7.8%，超眾漲幅逾 1.4%。

除散熱族群外，PCB 族群也同為亮點，凱崴、新華以漲停作收，瀚宇博漲幅逾 4%，霖宏上漲逾 3.8%，華通漲幅逾 2%，嘉聯益、楠梓電、欣興漲幅逾 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於台股目前位階相對偏高，近期賣壓明顯出籠，加上今日亞股沒有明顯表現，大盤維持 5 日線附近震盪整理格局，短線來看，因有位階偏高的疑慮，即使大盤未出現大幅賣壓，要上攻仍有一定難度，但在美股科技類股續強下，台股下檔應有明顯支撐。