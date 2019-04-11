傳中國員工竊取機密 艾司摩爾恐虧損數億美元 股價一度跌近2%

根據荷蘭媒體報導，該國半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML)，遭其中國員工竊取機密，恐導致數億美元虧損；受此消息影響，今(11) 日稍早，艾司摩爾股價跌近 2%。

台北時間週四下午 4 點 28 分，Investing.com 報價顯示，艾司摩爾股價下跌 1.98%，至 174.28 歐元。

艾司摩爾股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述荷蘭媒體 Financieele Dagblad 報導，稱艾司摩爾美國子公司研發部門的中國員工，竊取公司機密，並將之洩漏給與中國政府有關的企業，但「並未發現中國政府涉入其中的確切證據」。

報導援引艾司摩爾美國子公司與中國 XTAL 公司之間的法律糾紛，6 名艾司摩爾前員工，違反雇傭合同，與 XTAL「共享」艾司摩爾的軟體開發流程；去年 11 月，美國加州法院判決，XTAL 應賠償艾司摩爾 2.23 億美元，1 個月後，XTAL 便申請破產。

報導稱，近年來，荷蘭情報機構數度示警，中國已盯上荷蘭的科技公司，進行知識產權盜竊活動；據悉，XTAL 母公司「東方晶源」，與中國科技部有著密切聯繫。

艾司摩爾對中國的銷售額，已從 2017 年的 9.19 億歐元，增加至 2018 年的 18 億歐元 (約合 20 億美元)，主因在於，北京當局大力扶植半導體產業；艾司摩爾執行長 Peter Wennink 曾於 1 月表示，中國市場的需求，並未減少。