山林水Q1營收年增逾7% 底渣再利用夯 子公司力優勢前景樂觀

山林水 (8473)3 月營收 3.51 億元，年增 8.67%；累計第一季營收 10.88 億元，年增 7.67%。山林水表示，環境議題是近年各國政府的施政重點與追求目標，將積極搶攻循環經濟政策市場，除了水務工程外，也將持續深耕土壤污染處理、餐廚處理、焚化爐底渣再利用等領域。山林水指出，以焚化爐底渣處理為例，為了邁向零廢棄，政府推動底渣再利用，底渣再利用率也連年提高。「底渣」是生活垃圾經焚化爐經高溫燒結後所產生的不可燃物，這些底渣透過篩選檢測後確認對環境無害才能進行再利用，可做為天然土石資源的替代，以減少土石的開採，如紐澤西護欄、消波塊、人行道透水磚等，以達循環經濟之政策。



山林水提到，子公司力優勢擁有 D 類一般事業廢棄物處理許可證，每月允許處理量 4.12 萬噸，在全國 10 家再利用機構的處理量高居第一。根據環保署統計，國內每年產出 80 萬公噸以上的焚化爐底渣，在政策推動下，底渣再利用率已提高到 78%，力優勢的處理量最高，每年收益穩定，由於相關證照取得不易，力優勢可保有競爭優勢。