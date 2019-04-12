自助餐市場添新兵 日系buffet「旭集」預計年底在信義區開幕

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今 (12) 日指出，去年集團營收成長 15% 至 32 億元，今年將再開 3 家新店點，其中一家為全新日式料理自助餐廳「旭集」，將落腳在信義區 A13 大遠百，預計年底開出，屆時全集團將達 41 家據點，而全年營收目標可望再寫新高達 35 億元，年增 9.3%。

饗賓總經理陳毅航表示，去年集團合計開出 7 家店，但今年不含新品牌，僅開出 2 家，主要原因是人力不足會影響展店速度，今年計畫是先陸續改裝既有店。

饗賓坦言，服務業徵才艱辛，因此會推動新薪資結構，屆時門店正職員工起薪將從 27000-28000 元調整到 30000 元。

饗賓今年春節已開出「開飯川食堂」台中中友店，預計 6 月開「果然匯」板橋店，而「旭集」預計年底開幕，客單價設定 1200-1400 元，主打結合八種日式料理手法和日式文化的日系自助餐，價格帶與目前的旗艦品牌「饗饗」差不多。

而經營 10 年的主力品牌「饗食天堂」則是規畫明年在高雄義享天地打造坪數達 560 坪的新一代 6.0 旗艦店，並作為示範店，若市場反應良好，不排除陸續改裝既有店，以增加消費者的新鮮感。

饗賓餐旅目前共 6 個品牌，包括 10 家「饗食天堂」自助餐廳、1 家高價自助餐廳「饗饗」、18 家川菜餐廳「開飯川食堂」、4 家泰式餐廳「饗泰多」、2 家「朵頤」排餐館、3 家「果然匯」蔬食餐廳，合計全台共 38 個據點。

其中，「開飯川食堂」為台灣最大川菜連鎖品牌，為了持續強化競爭力，「開飯川食堂」最新宣布攜手中國最大的藤椒油生產商「ㄠ麻子」推夏季新菜色，在展店之外，為既有店增添新成長動能。