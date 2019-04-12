台股盤中—僅鴻海撐盤難敵賣壓出籠 面臨10800點保衛戰

台股今 (12) 日早盤在股王大立光與鴻海同步走揚下，以紅盤開出，惟開盤不久大立光便由紅翻黑，大盤受賣壓出籠影響下殺，雖然富邦金與國泰金等金融權值股力守平盤，但台塑四寶表現疲弱，指數開高震盪走低，甚至下探 10788 點，面臨 10800 點保衛戰，預估今日成交量將量縮至 1200 億元。

台股今日開盤上漲 12.17 點，以 10820.94 點開出，盤中最高點 10836.44 點，最低為 10788.01 點；櫃買市場今日則以 141.99 點開出後，早盤一度走高至 142.32 點，隨後震盪走低、由紅翻黑，最低來到 141.27 點。

電子三雄方面，台積電維持平盤上下震盪走勢，盤中小跌 0.2%，來到 251.5 元，跌破 5 日線。鴻海維持昨日強勁走勢，同樣為三雄中表現最強勢，早盤跳空開高，盤中漲幅約 2.74%，來到 86.1 元，創近 10 個月新高價；股王大立光以紅盤開出後，不久便由紅翻黑，且跌幅持續擴大，盤中跌幅約 2.35%，來到 4580 元，繼昨日失守 5 日線後，今再跌破 10 日線與月線。

5G 概念股持續成為盤面焦點，散熱族群今日表現相對強勁，由奇鋐大漲逾 8% 領軍族群走強，泰碩漲幅逾 7%，雙鴻、超眾漲幅逾 3%，健策也有超過 1.5% 的漲幅。

除散熱族群外，PCB 族群也同為亮點，新華早盤強攻漲停，華通上漲逾 3.5%，霖宏、嘉聯益、瀚宇博漲幅逾 2%，台光電、金像電也力守平盤之上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於台股目前位階相對偏高，近期賣壓明顯出籠，加上今日亞股沒有明顯表現，大盤維持 5 日線附近震盪整理格局，短線來看，因有位階偏高的疑慮，即使大盤未出現大幅賣壓，要上攻仍有一定難度。

不過，蔡明翰認為，美股科技類股仍維持強勢格局，在科技類股續強下，台股下檔應有明顯支撐，待美中貿易戰若釋出正向訊息，指數應有再次轉強機會。