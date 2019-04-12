【華冠投顧】台股量縮陷盤整 股王法說卻失靈 中小型股活跳跳 基亞結束漲停勢

焦點股: 單井 (3490)、鈞寶(6155)、建碁(3046) 及逸達 (6576) 等。盤面資金轉到許多名不見經傳的中小型股，合勤控 (3704) 開低走高後收再相對高檔 20.1 元突破近期所有波段高點；多方點火台蠟 (1742) 尾盤收 24.55 元，上漲 6.74%。

控盤用龍頭權值股走勢分歧，指標股中股王大立光 (3008)小幅下跌 90 元，終場收在 4600 元、跌幅 1.92%，台積電 (2330) 震盪收平盤，為持 252 元，可成 (2474) 在多頭連續上攻後，開高走低跌 0.95% 收 261 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 出現小幅度反彈，收盤漲 0.69%，收 293.5 元。

台股加權指數技術面首度出現價跌量縮十字黑 K 線，三大法人賣超 1.33 億元，外資轉手買超 14.25 億元，盤勢震盪走低台股拉尾盤仍守住 10800，金融保險類股指數再出現收小黑 K 線，股價震盪量能持續小幅縮減，意味著金融股多空近期即將表態。

大盤指數收 10805 點成交量 1197 億，跌 3.47 點，台股今日成交萎縮，價格收平盤，多寬觀望未到濃厚；台股已經 2 天回檔修正但是跌幅不深，10800 關卡在收週線時沒有跌破。由國際消息面來思考推測，全球資金氾濫的情況依舊，但是美中談判完成後，美歐的貿易爭端才浮上檯面，短線回檔整理對於未來多頭的走勢更有幫助。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估