這裡可以享一次受四季不同的風情

【圖．文｜行遍天下】

玉龍雪山的白雪浩瀚

車行在麗江，一定要留心向外望，因為處處都可瞧見玉龍雪山的各種姿態。

搭上中國東方航空，短短 4 小時直飛過程，當窗外景致由靄靄雲朵轉變成山巒交疊且有白雪覆蓋山頭的連綿景致時，就知道隱於雲南山裡，能與自然豔遇不斷的小城已經翩然到來，而降落前遠方山頭點落著白雪的，就是讓人心心念念的玉龍雪山。

身處 4,506 公尺高的玉龍雪山裡，雖然空氣稀薄但心情卻是雀躍的。

玉龍雪山位於雲南麗江市，玉龍納西族自治縣境內，是北半球離赤道最近的冰山川雪山，山勢連綿著 13 座山峰，主峰終年山頂都飄著白雪，若是從空中往下看，彷彿是白龍在納西族的土地上飛舞著，因此得名玉龍雪山，最高峰的扇子斗至今仍是沒人能成功攀登的處女峰。也因為這裡的地形地勢高低起伏過高，更有著「一山有四季、十里不同天」的俗語。

麗江悅榕庄

雪山像是一座翩然降落的玉龍，潔白而神聖的存在著，更是納西族的神山與居住源地。坐上登山索道纜車緩緩上山，能一覽玉龍雪山由平地艷陽至頂端飄白雪的不同氣候體驗，纜車能抵達 4,506 高海拔的高度，若是天氣允許甚至還能再往上走至冰川公園的 4,680 之處，更貼近皎潔雪山的純淨。

麗江悅榕庄

用香氣眷戀五感的奢華旅宿

麗江悅榕庄以景中有景的方式建築，把山景與庭院都納入眼簾了。

玉龍雪山山腳下，就在束河古鎮旁的麗江悅榕庄，是最佳落腳處，如同悅榕庄品牌的概念一樣，擅長把開設的目的地當成自身特色元素，接地氣寓景於庭之間，與自然共構，一入門，隨即遞上的溫熱毛巾，香氣與整座飯店相同，一整周提供 7 種不同的香氛，讓旅人連嗅覺都能呼吸進悅榕庄的美好。

▲房內寬闊的屋頂以及開門見山的特性，讓人心情放鬆。

想當然爾，玉龍雪山的秀麗之姿，透過飯店營造的景中有景設計，就這麼被借景在麗江悅榕庄內了。取借於納西建築設計風格，麗江悅榕庄有著雙層樓、獨棟 Villa 的格局，採以納西式灰瓦粉彩石以及紅屋頂構成，沒有過高的建築遮住景觀，以開門即見山的方式讓雪山的美能映入眼簾，流水畔的垂柳隨著高原的風搖曳，紫藤花枝爬著灰牆在光的照映下彷彿是一幅自然畫作。

悅榕庄特有的房內專屬 SPA 池，以完備的茶具沏上一壺普洱茶，一切都是這麼剛剛好。

在 Villa 房型悠哉午後把門打開，甚至就能悠然瞧見雪山以美艷姿態現身，若是得空，悅榕庄特有的按摩浴池，提供著 24 小時 38 度恆溫的戶外享受，更能盡享與樹影、山景、古宅、微涼空氣的午後時光。絲毫不染煙塵氣質的飯店設計讓人忘記了時間，體驗到旅行的真諦之飯店不是落腳地、而是棲息之所了。

麗江悅榕庄主廚所巧手幻化出的雲南風味料理。

旅行中的香氣就這樣浸入記憶，跟著一起永存了。

景點介紹

垂柳與樹影搖曳生姿，漫遊其中也自醉。

麗江悅榕庄

地址｜雲南省麗江古城區束河悅榕路 1 號

時間｜Check in 15:00、Check out 12:00

網址｜https://www.banyantree.com/zh/china/lijiang

飛航訊息

中國東方航空

台北直飛麗江每周三、五、日 (4/6 起新增每周六航班)；

台北直飛黃山每周二、四、六共 3 航班 (4/2 起)。

想要串起雙山旅程，建議可以搭乘中國東方航空，利用大陸國內接續轉航至黃山。

優惠訊息

每月 9 日，中國東方航空台灣官網舉行快閃優惠價，經濟艙 3,888 元起、商務艙 9,999 元起。

來源：《行遍天下》 2019 年 4 月

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