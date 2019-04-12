

◆盤勢分析

1. 由於美國投資人開始等候美國企業財報結果，四大指數窄幅波動呈現漲跌互見，收盤漲跌幅介於 - 0.21~0%。其中，谷歌、美光、INTEL 微漲；AMD、FB、亞馬遜、NVIDIA、台積電 ADR、APPLE 小跌。

2. 周四台股早盤以小高盤開出，盤中再創 10887.1 波段高點，但因盤中亞洲股市與美股電子盤轉為下跌，台股權值股開始回落，加權指數震盪走低，終場收在 10,808.77 點，下跌 59.37 點，跌幅 0.55%，暫時守穩 5 日線。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股終止連三紅收長黑 K 棒，吞噬周三紅 K 棒，短線恐將有轉弱之虞。

(2) 量能：成交量擴增至 1379.14 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標開口縮小、日 MACD 柱狀體轉微下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 72.24 億元；外資 - 53.14 億元、投信 - 1.84 億元、自營 - 17.27 億元。

4.OTC 指數早盤開高走，終場收 141.90 點，下跌 0.64%，跌破 5 日均線，呈現中小股相對偏弱。OTC 指數目前下方支撐為 140 點。

5. 散熱模組：族群內個股快速輪動，3017 奇鋐、3338 泰碩周四領漲，3324 雙鴻、6230 超眾則相對呈現抗跌。

6. 軸承：3376 新日興 3 月營收 7.75 億元，年增 28.71%，股價帶量長紅創新高，帶動 1582 信錦股價緩走揚，再創波段新高。

7. 網通：3704 合勤控 3 月營收為 34.08 億元，年增 122.52%，股價改寫 4 年半高點；4903 聯光通、3163 波若威營收表現佳，買盤進駐股價逆勢抗跌。

8. 遊戲股：3293 鈊象挾 3 月營收年增 32.24%，股價拉出第三根紅 K 棒。

9. 工具機：4526 東台 3 月營收暴衝到 12.82 億元，年增 56.04%，在手訂單超過 50 億元，周四股價放量走高。

10. 大立光創最賺首季: 股王 3008 大立光首季財報傳捷報，稅後盈餘 50.53 億元，年增 25.72％，每股盈餘 37.68 元，創下史上第一季新高，但毛利率受到營收規模下降影響，下滑至 64.24％，為近四季低點。面對第二季前景，執行長林恩平表示「4 月比 3 月好，5 月不會比 4 月差」。

11. 豐泰 Q1 績優 獲利年增逾 93％: 受惠首季合併營收創單季歷史新高，加上匯兌利益挹注，9910 豐泰 11 日公布自結第一季獲利，稅後淨利為 14.76 億元，年增 93.5％，EPS 為 2.21 元，高於去年同期 1.14 元，EPS 創歷史單季第三高。豐泰表示，集團 3 月成品鞋銷售量為 986 萬雙，因而帶動營收增長，自結 3 月合併營收 60.39 億元、年增 6.66％，僅次於元月 62.36 億元，創單月營收次高。

