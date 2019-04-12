【華冠投顧】盤中解析：高檔震盪 擇優布局

劉彥良 分析師

融券餘額持續下滑，目前只剩下 40 萬張，意即軋空力道不斷減弱當中，不利多方向上攻，現階段台股必須進行高檔震盪，這也是我昨天盤前就領先市場告訴投資朋友的觀點。

昨天上市櫃逾千家走跌，目前也有 850 家之多，所以從指數上面來看也許台股下跌不多，這是因為有鴻海 (2317) 大漲 3% 撐住指數，不過中小型股的賣壓還是很重，這點從上櫃指數連兩日表現弱於上市指數也可窺知一二。

盤面上的強勢股在於散熱模組和 PCB，其中散熱模組的 3 月營收普遍表現不錯，今天泰碩 (3338)、奇鋐(3017) 和超眾 (6230) 都改寫波段新高。PCB 方面，則是臻鼎 - KY(4958)、泰鼎 - KY(4927)和華通 (2313) 向上表態，一樣都改寫近期新高。

清明連假過後我們就是鎖定 3 月營收成長股來操作，昨日在 LINE 上公開分享新鎖定的致振 (3466)，3 月營收月增 378%、年增 80%，而且第一季營收也年增 74.7%，推算下來第一季獲利將可創去年第二季轉盈後的新高，代表公司的營運是持續向上。

致振繼昨日亮燈後，今天再拉出連續第二根漲停板，該公司除了基本面出色外，亦有特定主力進場作價，統計農曆年後至今已吃貨約 2600 張。有良好基本面又有主力籌碼加持，投資朋友可以持續留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。