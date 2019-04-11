【豐銀投顧】隱藏版的電動車概念股--強茂果然漲停！

◆盤勢分析

昨天我們用二極體缺貨的概念跟大家介紹一檔隱形的電動車概念股，並且闡明這檔股票的股價從去年的高點至今已修正六成，這檔股是誰大家知道嗎？公佈答案，就是 2481 強茂！強茂去年的股價最高點來到 70.1 元，昨天收盤價只有 28.55，這樣股價不就是修正近 6 成嗎？從產業的角度來選股，就是有這個好處。試想，某一種東西缺貨缺到從下訂到拿到貨竟然要 16 週甚至一年的時間，其搶手的程度可見一般。既然如此，剩下的就只是何時買進的問題罷了！

除了這檔強茂，其實筆者最近也精心挑選了好幾檔優質的好股票，例如有一檔股票，是聯華神通集團金融商務軟體及系統整合商。其「海外分行系統」獲合庫、土銀、一銀、台銀等採用。產品有企業管理 / 銀行金融 / 人力資源管理 / 資訊安全系統、資料庫，國內各大銀行、政府專案、宏遠、晶碩、昆山奇美材都是其客戶。另外這檔股票也是東協概念股，為越南國家銀行建置洗錢防治入口網。前年 EPS 0.69 元，去年 EPS 1.21 元；將配息 1.2 元，也是值得留意的標的。

今天大盤突然急殺，其實是很正常的現象。先前幾天一直用權值股拉抬，出來混遲早是要還的。盤面上主要以個股表現，產業族群效應其實不算明顯。由於法人先前拉權值撐指數，近幾日則開始獲利出股票，並同時佈局第二季新標的。選股可留意 3 月營收月增率大、股價之前沒什麼漲但近幾日剛發動、籌碼乾淨的個股。而雖然指數拉回，但個股的機會還是很大，投資人應該不要太過擔心。今天三大法人都同時賣超，但傷重的大多是在權值股身上，中、小型股則未必，因此未來還是有機會東山再起，只要慎選優質的股票，還是可以操作到像 2481 強茂這種優質股！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

