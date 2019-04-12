金融體系的最大風險為何？美國大銀行主管多有共識

美國七家大型銀行執行長週三在眾院委員會進行聽證會，一位國會議員問到這些金融巨擘，什麼事情能讓他們晚上睡不著。

這七位華爾街主管中，有五人直指網路安全，並強調這正是金融體系的最大風險。

摩根大通銀行執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 率先提到網路安全，並說這是最大的擔憂，其次是非銀行的金融活動，他說這項活動成長快速，應當嚴密監督。

美國銀行執行長摩尼漢 (Brian Moynihan) 說，最大的風險是網路安全，非銀行的活動，還有經濟。但他指出美國經濟目前穩固。

State Street 銀行的歐漢利 (Ronald O’Hanley)，紐約 Mellon 銀行的夏夫(Charles Scharf) 與高盛的索羅門 (David Solomon) 異口同聲都說，網路安全與經濟成長減緩，是最大的風險。索羅門還強調中美貿易緊張，可能對全球經濟構成壓力。

只有花旗集團與摩根士丹利銀行執行長未強調網路安全為首要擔憂。

花旗執行長柯拜特 (Michael Corbat) 說，金融體系的首要風險，是我們把自己說到落入衰退的能力。摩根士丹利執行長高曼 (James Gorman) 則說，最大的風險是美國與全球經濟成長減緩。