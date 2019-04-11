【倫元投顧】適度修正有助於長線穩定

◆盤勢分析

短期台股進入震盪階段，主要是加權指數來到 10800 點之上進入高檔套牢區，先推動落後股補強來墊高大盤底部，等待指數穩住 10800 點多頭灘頭堡之後，才能醞釀新一波的攻擊架構。

由於國際股市的位階偏高，近期台股比較偏向回檔修正，這也是盤面轉由落後股補漲的原因，高位階的個股即使基本面再好，也會因為市場買盤謹慎、不願追價，無法推動進一步漲勢，適度的換手才有續航能量。

從盤面來看，權值指標 2330 台積電轉弱了、但 2317 鴻海卻相對抗跌，鴻海屬於價值抬頭，是價值股的落後反應 (補漲)，符合大盤進入整理階段的規劃，雖然落後股補強是好事，但是台股如欲脫離整理姿態，則長線利基型族群必須先完成其修正。

整體來看，今日大盤拉回過程中成交量出現放大，中期籌碼有鬆動跡象，看來此波修正將先測試 10 日均線 10709 點支撐，指數進入短期修正階段，應對策略為「長線股拉回買」，或是調節漲多的短線股為主，不用擔心大盤回檔，適度的修正更有助於長線架構的穩定運行。

楊天迪分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任，洽 02-2321-9933 理財專員

