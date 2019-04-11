台股Q1大漲大戶卻落跑 5億以上大戶跌破千人

台股第 1 季大漲 913 點，漲幅將近 1 成，創 2013 年以來單季最佳表現，但市場大戶與中實戶卻連續 4 個季度落跑，據證交所統計，第 1 季單季成交金額超過 5 億元的大戶跌破千人關卡，只剩下 784 人，中實戶也降至 6613 人，1 億元以下的投資人也跌破 200 萬，僅剩 194 萬人。

證交所今 (11) 日公布集中市場相關數據，在集中市場交易人數部分，以單季成交金額近成區分，單季成交金額 5 億元以上為市場大戶、1 到 5 億元的為中實戶，以及 1 億元以下的投資人。

根據證交所統計，集中市場投資人數有逐季下滑趨勢，其中大戶人數從去年第 2 季開始連續 4 季呈現逐季下滑，到去年底為止，大戶人數還有 1137 人，但今年第 1 季只剩 784 人，是前年第 2 季後，大戶人數再度跌破千人。

中實戶部分，前年第 2 季的 6130 人逐季攀升，前年第 4 季更突破萬人，去年第 2 季站上 1.2 萬人後交易人數變逐季減少，去年第 4 季交易人數 9771 人，但今年第 1 季卻驟降至 6613 人，單季就大減 47%。

至於 1 億元以下的散戶，前年第 3 季交易人數還有 210 萬人，截至去年第 4 季還維持在 200 萬人以上的人次，但到了今年第 1 季交易人數也跌破 200 萬關卡，只剩 194 萬人。

證交所表示，第 1 季自然人占集中市場總成交值比重從去年第 4 季的 58.2% 降至 56.92%，外資仍維持 28% 左右，而國內法人則從去年第 4 季的 12.98% 升至 14.87%。

