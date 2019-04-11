〈永大經營權之爭〉2位獨董隔空交戰 抨擊對方違背獨董忠實及注意義務

電梯大廠永大 (1507-TW) 將於 4 月 18 日召開股東臨時會，針對日立公開收購案，2 位獨立董事今 (11) 日隔空交戰，獨董謝永明提出 7 點抨擊另一獨董陳世洋，包括召開臨時股東會無正當性、公開收購價格在合理價值區間、違背獨董忠實及注意義務等，陳世洋也回應，若要出售公司，就須考量全體股東與員工的最大利益，以最有利益的價值出售。日立也發聲明，盼永大股東能積極參與應賣。

獨立董事謝永明今日提出 7 點，反擊另一位獨立董事陳世洋，謝永明指出，第一，召開臨時股東會並無正當性，不因立場不同，就說獨立董事未善盡義務，目前公司利益並未受損，沒有理由逕行召開股臨會；第二，召開臨時股東會陳述理由並非事實，陳世洋說明理由對他與另一獨董廖錦玉為不實指控；第三，公開收購價格在合理價值區間。

第四，日立公開收購案之審議及董事會決議完全合法；第五，另外 2 家外商 Otis 公司及 Schindler 公司並未提出公開收購案，若真有意願，可仿效日月光公司併購矽品的做法，直接提出公開收購案，DD 與否並不是必要條件。第六，永大的經營狀況正常，希望股東不必擔憂。

謝永明並抨擊，陳世洋才可能違背獨董忠實及注意義務，應對公司經營負面影響負全責，他指出，陳世洋去年當選公司獨立董事後，多次向公司要求股東名簿等資料，立場明顯偏袒市場派股東，嚴重影響其自身獨立性。

對於謝永明的指控，陳世洋稍晚也出面回應表示，公開收購案必須考量員工、股東與債權人權益，為公平起見，才在 4 月 18 日召開股東臨時會，他並強調，當時 Otis 和 Schindler 曾向永大董事會表明公開收購前盡職查核 (DD) 的意願，但有獨董提出反對和保留意見。

陳世洋指出，在永大未評估出售前，董事會與經營階層必須好好經營，但若已開始考慮出售公司，就必須考量全體股東與員工的最大利益，以最有利益的價值出售。

日立也發出聲明表示，公司與謝永明及廖錦玉立場相同，而有心人士的介入，讓原本單純的企業結合複雜化，對維護公司利益的永大董事及獨立董事違背應盡忠實義務、未盡善良管理職責進行諸多不實的指控，進而對謝永明及廖錦玉兩位獨立董事的個人名譽造成傷害，這是日立非常不樂見的情形。

日立並強調，作為本次公開收購唯一的收購方，期盼永大股東不受不實資訊誤導，積極參與應賣，爲維護永大公司利益和對股東來説價值最大化的機會，支持對公司和股東雙方都最有利的選擇。並盼永大經營團隊能專心從事本職，讓公司經營早日回歸正軌。