【華冠投顧】台股開高走低收黑K棒...要變天了嗎?

美股昨晚收高，台股早盤一度攀高至 10887 點，續創波段新高，但隨著台積電 (2330)，聯發科(2454) 與大立光 (3008) 等權值股開高後紛紛走跌，指數一度跌破 10800 點，終場收跌 59 點，10808 作收，成交量 1377 億元。

昨日跟大家說: 台股衝高創高先軋空單後再殺多....! 台股雖創高，但量能不出，震盪盤，追高易套，個股出現大震盪，要小心股票有些表現今日強明日弱，或當日衝高後轉弱局面... 結果今日指數開高震盪走低，收一根黑 K 棒! 盤面高達 1009 檔股票下跌。台股要變天了嗎? 言之過早，整體多頭趨勢未改變，短線先進行修正而已，今跌指數雖守住 5 日線及 10800 點，但還沒結束，仍要小心風險還在後頭，漲勢看支撐，要回測支撐有沒有守，建議先避風險吧。

結構方面: 電子股跌 0.65%，金融股漲 0.02%，傳產股跌 0.6%，OTC 跌 0.36%。三大法人方面: 皆賣超，外資賣 53.1 億元，投信賣 1.8 億元，自營賣 17.2 億元。

操作建議: 降低持股比重，多留現金，勿再過度積極追已創新高的股票，選股注意形態整理完剛起漲轉強個股操作為宜，可避免追價所造成風險!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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