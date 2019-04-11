政院拍板海外資金匯回專法 助台商資金回流 並嚴禁資金趁機炒房

行政院院會今 (11) 日拍板通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，台商從海外匯回資金第一年稅率 8%、第二年 10%，如果投資特定投資，完成實質投資後還可申請退還 50% 稅款，意即第一年與第二年稅率分別為 4%、5%；為避免匯回資金竄流至不動產市場，成為炒房幫兇，草案也增設但書，規定匯回資金必須存在銀行專戶進行控管，嚴禁資金趁勢炒房。

根據政院規劃的草案，匯回資金其中 70% 必須進行實質投資，另外 25% 可進行金融投資、5% 可自由運用，但要注意的是，匯回資金如果沒有立刻投資的規劃，必須存放在專戶 5 年內不得動用，第 6 年起才能分三年分批提領，每年限額 3 分之一。

財政部表示，海外資金匯回採取「先課後退」的方式，也就是匯回第一年先課 8% 稅率、第二年匯回課 10% 稅率，在規定期間內完成實質投資，可向國稅局申請退回 50% 的稅款，但如果未依規定提領運用資金，例如用來挪為他用或購買不動產，則需按稅率補繳 20% 的稅款差額。

行政院表示，實質投資須在一年內提出投資計畫申請並由經濟部核准，其中直接投資需在兩年內完成；若是藉由創投或私募股權基金進行投資，則該基金必須投資重要產業達一定比率，且投資時間必須滿 4 年，才能向稅捐稽徵機管申請退還稅款。

行政院表示，關於實質投資與金融投資的相關投資項目與方式等規範，將分別授權由經濟部與金管會擬定相關子法後呈報行政院核定。