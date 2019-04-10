〈泰碩法說〉5G終端散熱商機起飛 今年熱管、熱板同步擴產

泰碩 (3338-TW) 今 (10) 日召開法說，布局多年的手機散熱，今年進入收割期，加上 5G 發展帶動終端應用增加，除了 5G 手機熱管、熱板 (VC) 外，終端 Hub、CPE 等產品，也將帶動散熱需求增加，泰碩也擴產因應，預計江蘇熱管產線最快 6 月投產、蘇州熱板產線也將擴充。

泰碩業務副總暨發言人郭尚仁指出，5G 終端產業加速發展，多元商用和創新技術，透過全球各大電信運營商和各設備商、終端企業聯合推動，預計也將帶動相關散熱營收大幅成長。

而泰碩布局智慧手機熱管，去年下半年起成效顯現，今年更將迎來收割期，目前除了在手訂單外，郭尚仁表示，也持續朝向橫向發展，像是薄型熱導管、VC 等。

而為因應需求增加，泰碩在去年 12 月底已經完成薄型熱管擴充，月產能達 260 萬支，而今年也將繼續擴產，預計 6 月江蘇會再擴產，主要以熱管為主，初期約 100 萬支，後續看出貨狀況，也會有 2、3 期擴產計畫。

而在熱板方面，主要會在江蘇泗陽，未來 2 季每季將擴充 30 萬片、共 60 萬片的產能將陸續投產，未來則會依客戶需求再開出產能，而目前泰碩手機散熱應用主要供應給韓系客戶。

至於通訊設備方面，郭尚仁表示，目前主要客戶還是以中興為主，華為會暫時屏除在外。